Экс-футболист «Расинга» Радченко не верит в возможный переход Баринова в «Валенсию»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал интерес «Валенсии» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
«Сейчас, наверное, не самые лучшие времена для российских футболистов, которые могут уехать в Европу. Вообще, в таких клубах, как «Валенсия», есть список из 50 футболистов, которые им интересны.
Наверное, интерес к Баринову был, но это не значит, что он был в единственном числе. Очень хорошо, что нашими игроками интересуются, но переход вряд ли состоится», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл 25 матчей во всех турнирах. Ранее он неоднократно заявлял, что готов рассмотреть предложения о переходе в европейский чемпионат.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 1:0. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
- 4 апреля 2022
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