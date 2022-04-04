РФС принял меры по поддержке клубов, из которых ушли иностранные тренеры в этом сезоне

Российский футбольный союз (РФС) принял меры по поддержке клубов, из которых в нынешнем сезоне ушли иностранные тренеры. Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранцам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами.
«Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже «А-УЕФА», которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен», — сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.
Отметим, что такая мера от РФС позволит, например, Александру Сторожуку продолжить работу главным тренером «Краснодара» до конца сезона. Ранее тренерский мостик «быков» покинул немец Даниэль Фарке.
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