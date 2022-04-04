Актер Баринов: Диме Баринову надо уезжать. Наш чемпионат врос в землю

Актёр Валерий Баринов прокомментировал информацию об интересе иностранных клубов к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Диме надо уезжать, а для «Локомотива» это будет очень плохо. Ему надо уезжать в любой клуб: Испания, Италия, Германия, Англия. Диме надо туда, где играют. И тут дело не в том, что он перерос российский чемпионат: просто российский чемпионат уже врос в землю, а особенно «Локомотив», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл 25 матчей во всех турнирах. Ранее он неоднократно заявлял, что готов рассмотреть предложения о переходе в европейский чемпионат.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 1:0. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).