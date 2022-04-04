«Месси уже «лесной дед». Польский сенатор не верит в успех Лионеля на ЧМ-2022

Бывший польский тренер Антони Пехничек высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира – 2022. Напомним, аргентинцы попали в группу с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

«Интригует ли меня противостояние Польши с Левандовским и Аргентины с Месси? Конечно, мне очень интересно на это посмотреть. Хотя, признаюсь честно, я был бы более заинтересован в этом противостоянии, если бы Лионель Месси был на пять-шесть лет моложе или если бы он был ровесником Левандовского.

Мы можем восторгаться их соперничеством, но давайте будем честны… Месси уже стал «лесным дедом». Теперь это не тот игрок, который был всего несколько лет назад. Пока неясно, какую роль он сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Не исключено, что в нынешней форме Месси попадёт на скамейку запасных сборной Аргентины. Чтобы не мешать молодым игрокам, Лионель может играть такую же роль, какую играет Златан Ибрагимович в сборной Швеции. Он выходит на замену на последние 15-20 минут.

Конечно, может случиться и так, что Месси ещё попылит на ЧМ в Катаре. Этот вариант исключать нельзя, ведь футбол часто преподносит сюрпризы. Но, глядя на Лео в «ПСЖ», можно сказать, что он уже не тот», — приводит слова Пехничека Natemat.

Отметим, что польское выражение «лесной дед» обозначает человека преклонного возраста с устаревшими взглядами и подходами к своей деятельности.

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