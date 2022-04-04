Валерий Газзаев: ЦСКА и «Динамо» могут реально побороться за чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об участии «Динамо» и ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Несмотря на то что ЦСКА сыграл вничью, хочу похвалить Березуцкого. Он демонстрирует очень хороший уровень и игры, и результата. Сегодня ЦСКА и «Динамо» могут реально побороться за чемпионство в этом сезоне. Верю, что это возможно. Во всяком случае, ничего невозможного нет. ЦСКА, Динамо» и «Зенит» разыграют первую тройку чемпионата. Думаю, у ЦСКА есть очень хорошие шансы на чемпионство», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» располагается на второй строчке с 46 очками после 23 туров. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).