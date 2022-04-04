Дель Пьеро: Влахович выше и больше меня, но он не такой красивый, как я
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на то, что футбольная общественность сравнивает с ним новичка «Старой синьоры» Душана Влаховича.
«Влахович есть Влахович. Он намного выше меня, он намного массивнее меня, но он не такой красивый, как я (смеётся).
Влахович — это другой тип нападающего, классическая «девятка», но он великолепен во всех остальных элементах игры. Желаю ему всего наилучшего в карьере», — приводит слова Дель Пьеро News Beezer.
Напомним, Влахович стал игроком «Ювентуса» в конце января 2022 года. Ранее он выступал за «Фиорентину», перейдя в команду из сербского «Партизана». В 36 матчах нынешнего сезона Душан забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.
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