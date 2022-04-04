Президент батумского «Динамо» раскрыл подробности перехода Кварацхелии из «Рубина»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе раскрыл подробности перехода полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнёсся Сайманов, всё решали через агента. Наш клуб в полном объёме обеспечивает его зарплату», — сказал Беридзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. Весной 2022 года Хвича расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.
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