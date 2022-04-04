В «Спартаке» подтвердили, что клуб обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об обращении клуба в ЭСК после матча с «Локомотивом».

«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фолу Бека-Бека и отменённому голу Промеса», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по поводу судейства в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.