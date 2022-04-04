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Килиан Мбаппе: сказать, что я стал лучшим игроком мира, было бы немного самонадеянно

Килиан Мбаппе: сказать, что я стал лучшим игроком мира, было бы немного самонадеянно
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Нападающий «Пари-Сен Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, считает ли себя лучшим футболистом мира.

«Я всегда хотел быть лучшим игроком мира. Сказать, что я им стал, было бы немного самонадеянно. Возможно, так и есть, а может, и нет. Так говорят люди. Когда ты лучший, тебе не нужно об этом говорить. Я стараюсь показать, на что способен на поле. Если люди считают, что я лучший, тем лучше. Если нет, никто от этого не умрёт», — приводит слова Мбаппе Culture PSG.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.

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