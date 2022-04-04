«Ювентус» следит за игрой сына Лилиана Тюрама
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Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса». Туринский клуб отправил скаутов, чтобы следить за игрой 21-летнего футболиста. Об этом сообщает Tuttosport.
Кефрен Тюрам является сыном прославленного французского защитника Лилиана Тюрама, который в годы игровой карьеры выступал в составе «Ювентуса».
Тюрам-младший выступает за «Ниццу» с 2019 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Кефрен выступал в молодёжных командах «Монако» и «Барселоны».
В нынешнем сезоне Тюрам в 29 матчах французской Лиги 1 забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение полузащитника с французской командой истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Тюрама оценивается порталом Transfermarkt в € 14 млн.
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