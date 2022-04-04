Хавбек «Баварии» Толиссо пропустит месяц из-за рецидива травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо выбыл на месяц из-за травмы, сообщает Bild.



По информации источника, французский футболист пропустил тренировку немецкого клуба, которая прошла сегодня, 4 апреля. Сообщается, что у Толиссо диагностирован разрыв мышечного волокна. Для 27-летнего полузащитника эта мышечная травма стала четвёртой в нынешнем сезоне.



Напомним, Толиссо выступает в составе «Баварии» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2017 года Толиссо вызывается в национальную команду Франции. Действующий контракт 27-летнего французского футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

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