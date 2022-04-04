Вратарь «Арсенала» откажется от перехода в «Ньюкасл»

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено откажется от потенциального перехода в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.



По сведениям источника, 30-летний вратарь, ранее выступавший за «Байер» и «Штутгарт», планирует вернуться на родину. Сообщается, что «Ньюкасл» хотел подписать немецкого вратаря за € 12 млн.

29-летний Лено проиграл конкуренцию Аарону Рамсдейлу и в нынешнем сезоне провёл лишь восемь матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и трижды сыграв «на ноль».



Лено стал вратарём «Арсенала» летом 2018 года, перейдя из «Байера» за € 25 млн. Всего за английскую команду вратарь провёл 124 матча, в которых пропустил 145 голов и 36 раз играл «на ноль». Контракт Лено с «Арсеналом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.