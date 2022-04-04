Неймар: финал ЛЧ был целью «ПСЖ». Фанатам трудно принять вылет, но нам — ещё труднее

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар высказался о вылете команды из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Мы не любим проигрывать. Проигрывать очень тяжело. Это то, что произошло в Мадриде, но мы должны продолжать двигаться дальше. Было очень больно, потому что финал Лиги чемпионов был нашей целью. К сожалению, «ПСЖ» вылетел из турнира задолго до его финала. Болельщикам трудно принять поражение, эту ошибку команды. Но люди должны знать, что нам это далось ещё труднее», — приводит слова Неймара Culture PSG.



Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» встречался с мадридским «Реалом». Победу в двухматчевом противостоянии одержал испанский клуб (0:1, 3:1).