Ари: Путин всегда делал всё лучшее для России. Я думаю, всё начала Америка
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о своём отношении к ситуации в мире.
«Как в Бразилии сейчас относятся к России? Я и жена здесь, у нас много друзей. Все говорят, обсуждают. Я думаю, всё начала Америка. Российский президент всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю.
Ощущается ли экономический кризис? Становится тяжелее. Бензин дорогой, цены растут. Но надеюсь, что всё скоро закончится и станет хорошо. Я не люблю, когда люди говорят плохо про Россию. Всегда вижу в ней только позитив», — приводит слова Ари РБ Спорт.
В 2018 году уроженец Бразилии получил российское гражданство и провёл два матча за национальную команду.
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