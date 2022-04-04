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Джон Терри: моя мечта — стать главным тренером «Челси». Я крайне терпелив

Джон Терри: моя мечта — стать главным тренером «Челси». Я крайне терпелив
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри признался, что в будущем хотел бы возглавить лондонский клуб.

«Моя мечта — стать главным тренером «Челси». Это моя долгосрочная цель, таковы мои амбиции. Сейчас об этом немного смешно говорить, но это может произойти через какое-то время. У меня должна быть цель, это моя мечта. Я работаю над собой, но многое должно сложиться удачно, чтобы я занял заветный пост. Я крайне терпелив. Вернуться в «Челси» было для меня очень приятно. Я испытал незабываемые эмоции», — приводит слова Терри Goal.com со ссылкой на Stadium Astro.

Напомним, в декабре прошлого года Терри стал тренером-консультантом в академии лондонского «Челси». Летом Терри покинул тренерский штаб «Астон Виллы».

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