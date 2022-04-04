Языджи повторил результат Жо по стартовым голам за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Этот гол стал для турецкого полузащитника седьмым в составе российского клуба за пять матчей.



Как сообщает пресс-служба армейцев на официальном сайте, Языджи повторил результат бразильского нападающего Жо, которому для первых семи голов, забитых в составе ЦСКА, также потребовалось пять матчей.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.



Подопечные Алексея Березуцкого с 43 очками в 23 матчах чемпионата России закрепились в турнирной таблице на третьем месте. Московская команда не покинет его при любых результатах оставшихся матчей тура.