Языджи повторил результат Жо по стартовым голам за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Этот гол стал для турецкого полузащитника седьмым в составе российского клуба за пять матчей.
Как сообщает пресс-служба армейцев на официальном сайте, Языджи повторил результат бразильского нападающего Жо, которому для первых семи голов, забитых в составе ЦСКА, также потребовалось пять матчей.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.
Подопечные Алексея Березуцкого с 43 очками в 23 матчах чемпионата России закрепились в турнирной таблице на третьем месте. Московская команда не покинет его при любых результатах оставшихся матчей тура.
- 4 апреля 2022
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