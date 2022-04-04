Салихова: у «Спартака» снова, как в эпоху раннего Гинера, отбирают очки

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе судей в матчах московской команды.

«Думаю, что следующий этап такой: ЭСК перестанет фиксировать ошибочные действия судей. При этом никто не кричит другим командам, что должны забивать больше. Вот выиграло «Динамо» с левого пенальти, и все счастливы, отличная игра. Только «Спартаку» надо забить как минимум в два раза больше, чем не засчитают. Новые игроки ЦСКА картинно кувыркаются в штрафной, зарабатывая странные пенальти, Смолов красиво принимает форму морской звёздочки даже за пределами штрафной, но почему-то только Соболева называют дельфином. В чём мы сами как клуб виноваты, мы знаем. Но отрицать то, что у «Спартака» снова, как в сезоне-2019/2020 и в 2000-х, в расцвет эпохи раннего Гинера, отбирают очки, — глупо.



Всё это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьёт по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «всё нормально». Системе нужны покорные, вот сидели бы как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и «лайки», раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов», — написала Салихова в колонке «Осторожно, медиа».