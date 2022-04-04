«Манчестер Юнайтед» готовит новые контракты Фреду и Шоу

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новые соглашения с защитником Люком Шоу и полузащитником Фредом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, с двумя футболистами планируется заключить контракты до 2025 года.

26-летний Шоу перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне на счету английского защитника участие в 20 матчах чемпионата страны, в которых он отдал три результативные передачи. Также Шоу в восьми играх Лиги чемпионов отдал две голевые передачи.



29-летний Фред стал игроком английского клуба в 2018 году, перейдя из «Шахтёра». В 24 матчах английской Премьер-лиги бразилец забил четыре гола и отдал пять результативных передач.