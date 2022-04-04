Булыкин предположил, почему «Локомотив» назначил Хапова главным тренером команды

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера железнодорожников.

«Он уже давно в «Локомотиве». Видать, единственный, у кого лицензия PRO, если так решили. Наверное, такую ставку сделали, потому что он давно в «Локомотиве». Я не могу комментировать объективно эту информацию, поэтому лучше узнать всё в клубе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, что Марвин Комппер продолжит готовить московскую команду к матчам. С 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».

«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.