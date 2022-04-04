Наумов: назначить Заура Хапова главным в «Локо» — странное решение. Лоськов — логичнее

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Заура Хапова главным тренером команды.
«Заура Хапова я знаю давно, он работал у меня в «Локомотиве». Но Заур — тренер вратарей и главным никогда не был. Он хороший парень, хорошо разбирается в футболе, играл на высоком уровне. Трудно сказать, сможет ли он руководить командой. Ну что ж, опыта у него хватит, чтобы работать. Это новый для него вызов.
Сумеет ли Заур справиться — другой вопрос. Могу сказать о нём только хорошее как о человеке, специалисте. Он работал со всеми вратарями, что сейчас на слуху: Гильерме, Коченковым. Но главный тренер всё-таки немного другое. Сомневаюсь, что у Заура хватит для этого опыта. Довольно странное решение, потому что логичнее было бы назначить Лоськова. Заур очень хорош в команде, он командный человек, может поддержать дух», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 4 апреля 2022
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:26
-
20:21
-
20:08
-
19:59
-
19:48
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:04
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:35
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
17:57
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:31
-
17:20