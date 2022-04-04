Наумов: назначить Заура Хапова главным в «Локо» — странное решение. Лоськов — логичнее

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Заура Хапова главным тренером команды.

«Заура Хапова я знаю давно, он работал у меня в «Локомотиве». Но Заур — тренер вратарей и главным никогда не был. Он хороший парень, хорошо разбирается в футболе, играл на высоком уровне. Трудно сказать, сможет ли он руководить командой. Ну что ж, опыта у него хватит, чтобы работать. Это новый для него вызов.



Сумеет ли Заур справиться — другой вопрос. Могу сказать о нём только хорошее как о человеке, специалисте. Он работал со всеми вратарями, что сейчас на слуху: Гильерме, Коченковым. Но главный тренер всё-таки немного другое. Сомневаюсь, что у Заура хватит для этого опыта. Довольно странное решение, потому что логичнее было бы назначить Лоськова. Заур очень хорош в команде, он командный человек, может поддержать дух», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.