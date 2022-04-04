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Юрий Сёмин отреагировал на назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива»

Юрий Сёмин отреагировал на назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост наставника московского клуба.

«То, что Заур Хапов будет главным тренером «Локомотива», — это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах. У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — профессионал, в наивысшей степени профессионал. Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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