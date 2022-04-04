Юрий Сёмин отреагировал на назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост наставника московского клуба.
«То, что Заур Хапов будет главным тренером «Локомотива», — это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах. У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур — профессионал, в наивысшей степени профессионал. Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 4 апреля 2022
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