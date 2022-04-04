Стало известно, почему «Локомотив» назначил Хапова на пост главного тренера
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Руководство «Локомотива» решило назначить Заура Хапова главным тренером из-за двух факторов: лучшего контакта с Марвином Комппером и вклада в развитие молодых игроков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому было принято решение не назначать кого-то из пары Лоськов — Пашинин, а остановиться на Хапове», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, с 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».
Московский «Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
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