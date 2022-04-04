«А что изменилось?» Актёр Баринов — о Зауре Хапове в роли главного тренера «Локомотива»

Актёр Валерий Баринов прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Назначили Хапова главным тренером, а что изменилось? Немец Комппер всё равно остаётся в «Локомотиве», будет руководить командой. Можно поставить Хапова, Лоськова, Пашинина — а какая разница?



Да, решение неожиданное, но от этого руководства уже ничего не нужно ждать. Для команды ничего не изменилось. Понимаю, Комппер бы ушёл заниматься физической подготовкой, а пришёл кто-то другой. А тут… Комппер будет тренировать, ему, видимо, доверяют. Он же «Спартак» по снегу обыграл!» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.