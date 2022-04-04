Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А что изменилось?» Актёр Баринов — о Зауре Хапове в роли главного тренера «Локомотива»

«А что изменилось?» Актёр Баринов — о Зауре Хапове в роли главного тренера «Локомотива»
Комментарии

Актёр Валерий Баринов прокомментировал назначение Заура Хапова на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Назначили Хапова главным тренером, а что изменилось? Немец Комппер всё равно остаётся в «Локомотиве», будет руководить командой. Можно поставить Хапова, Лоськова, Пашинина — а какая разница?

Да, решение неожиданное, но от этого руководства уже ничего не нужно ждать. Для команды ничего не изменилось. Понимаю, Комппер бы ушёл заниматься физической подготовкой, а пришёл кто-то другой. А тут… Комппер будет тренировать, ему, видимо, доверяют. Он же «Спартак» по снегу обыграл!» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
Юрий Сёмин отреагировал на назначение Заура Хапова главным тренером «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022