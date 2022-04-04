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«Ничего нового». Клопп — о контракте Мохамеда Салаха

«Ничего нового». Клопп — о контракте Мохамеда Салаха
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вокруг контракта нападающего английской команды Мохамеда Салаха.

«Нет ничего нового в ситуации Салаха. Стороны разговаривают друг с другом, и это всё, что мне нужно»,— передаёт слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Соглашение между 29-летним египетским нападающим Мохамедом Салахом и английским «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы».

В нынешнем сезоне Салах в 28 матчах английской Премьер-лиги забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Салах может стать футболистом испанской «Барселоны» и даже запросил у команды определённые финансовые условия.

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