Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: «Ливерпуль» в матче с «Бенфикой» должен показать желание, характер и азарт

Клопп: «Ливерпуль» в матче с «Бенфикой» должен показать желание, характер и азарт
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Мы на пике формы. План на любую игру — прибавлять. Возможно, «Бенфика» в чемпионате Португалии сейчас занимает не ту позицию, которую хотела бы занимать, но это всё ещё сложный соперник.

Все мы знаем, что может случиться одна ошибка, маленькая оплошность, и кто-то не пройдёт дальше. Но для нас это не проблема, мы готовы ко всему. «Ливерпуль» должен проявить желание, показать характер и азарт. Это нельзя купить. Это игроки, тренеры и команды обретают с опытом. Хочу, чтобы мои парни правильно реагировали на происходящее на поле», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится завтра, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Новость по теме
Ван Дейк: «Бенфика» — один из самых лёгких жребиев для «Ливерпуля», но будет сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022