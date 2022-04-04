Клопп: «Ливерпуль» в матче с «Бенфикой» должен показать желание, характер и азарт

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Мы на пике формы. План на любую игру — прибавлять. Возможно, «Бенфика» в чемпионате Португалии сейчас занимает не ту позицию, которую хотела бы занимать, но это всё ещё сложный соперник.
Все мы знаем, что может случиться одна ошибка, маленькая оплошность, и кто-то не пройдёт дальше. Но для нас это не проблема, мы готовы ко всему. «Ливерпуль» должен проявить желание, показать характер и азарт. Это нельзя купить. Это игроки, тренеры и команды обретают с опытом. Хочу, чтобы мои парни правильно реагировали на происходящее на поле», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится завтра, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 4 апреля 2022
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