Диего Симеоне рассказал, что больше всего ему нравится в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Что мне больше всего нравится в «Манчестер Сити», так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и Де Брёйне. Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Такое отношение хочет видеть каждый тренер.
У «Сити» экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят. «Манчестер Сити» и «Бавария» являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил «Челси». Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир.
«Манчестер Юнайтед» отличается от «Сити». «МЮ» играет более прямолинейно и быстро. «Сити» же больше действует позиционно, они здорово организуют игру во всех линиях. Мы должны прибавить и показать ещё более качественную игру, чем две недели назад», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» состоится завтра, 5 апреля, в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 4 апреля 2022
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