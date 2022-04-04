Самедов заявил, что покинул должность селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу
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Селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов подтвердил, что покинул занимаемый пост в команде.
«Мы разошлись по обоюдному. Я там (в «Локомотиве». — Прим. «Чемпионата») больше не работаю», — рассказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. 37-летний Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года.
Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».
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