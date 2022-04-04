Гвардиола: люди не вполне правильно оценивают игру «Атлетико» Симеоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».



«Люди не вполне правильно оценивают игру команды Диего Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать. Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот. Их игра зависит от того, как складывается матч. Они знают, как нужно играть в конкретный момент.



Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде. С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаёшься ни с чем», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» состоится завтра, 5 апреля, в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.