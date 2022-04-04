С момента разрешения ФИФА РПЛ покинуло 40 легионеров

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом до конца сезона. Шведский форвард стал 40-м иностранным футболистом, который покинул Российскую Премьер-Лигу после введения подобной возможности.

Больше всего легионеров ушло из «Краснодара». С краснодарской командой приостановили соглашения все легионеры. С Виктором Классоном и Реми Кабелла контракты были разорваны.

Напомним, 7 марта 2022 года ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Многие легионеры уже воспользовались этой возможностью и покинули РПЛ.