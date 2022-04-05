Вундеркинд «Барселоны» откажется от перехода в «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Барселоны» Гави откажется от возможного перехода в «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» из-за желания подписать новое соглашение с испанской командой. Об этом сообщает 90min.
Ранее сообщалось, что контракт для 17-летнего вундеркинда был подготовлен ещё в декабре прошлого года. Сообщается, что продление контракта между сторонами является лишь вопросом времени.
В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение полузащитника истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Гави в € 60 млн.
«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:
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