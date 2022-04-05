Малком: если забью ещё шесть голов, буду считать, что цель на сезон выполнена

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о целях по забитым мячам на сезон.
«Чем больше голов, тем лучше! Сколько там у нас матчей осталось до финиша? Думаю, если забью ещё шесть мячей, буду считать, что цель выполнена. Да, шесть, чтобы в сумме за сезон было 13 голов», — приводит слова Малкома Sport24.
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ещё один гол Малком забил в Лиге Европы.
«Зенит» в 23 матчах набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 9 апреля.
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