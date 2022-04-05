Тибо Куртуа: надеюсь, фанаты «Челси» не будут меня освистывать

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».



«Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов — самая главная цель в клубном футболе, а мне она ещё не покорялась. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня ещё есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте.



Надеюсь, это будет счастливое возвращение на «Стэмфорд Бридж». Теперь мы с «Челси» соперники. «Челси» хочет побеждать, то же касается и меня, поэтому я не жду аплодисментов со стороны фанатов клуба. Но надеюсь, что и освистывать не будут, хотя кто знает. Я готов ко всему. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).