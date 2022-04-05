Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа: надеюсь, фанаты «Челси» не будут меня освистывать

Тибо Куртуа: надеюсь, фанаты «Челси» не будут меня освистывать
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».

«Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов — самая главная цель в клубном футболе, а мне она ещё не покорялась. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня ещё есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте.

Надеюсь, это будет счастливое возвращение на «Стэмфорд Бридж». Теперь мы с «Челси» соперники. «Челси» хочет побеждать, то же касается и меня, поэтому я не жду аплодисментов со стороны фанатов клуба. Но надеюсь, что и освистывать не будут, хотя кто знает. Я готов ко всему. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Новость по теме
Джон Терри: моя мечта — стать главным тренером «Челси». Я крайне терпелив
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022