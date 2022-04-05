Артета прокомментировал разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3).
«С самого начала мы не участвовали в борьбе. Когда вы приезжаете сюда, вы должны сражаться. Вы должны выигрывать дуэли, выигрывать второй мяч и быть агрессивными, а мы ничего из этого не сделали. Пришло время принять критику, поднять руку и извиниться, потому что это выступление было недостаточно хорошим для этого клуба, а затем отреагировать. Когда всё идет хорошо, все хотят быть рядом и поддерживать», — приводит слова Артеты BBC.
«Кристал Пэлас» набрал 37 очков в 30 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.
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