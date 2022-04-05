Ротен – Рамосу: заткнись и выполняй свою работу на поле
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен высказался о защитнике клуба Серхио Рамосе.
«Рамос перед матчем сказал, что хочет остаться в клубе в следующем сезоне. Не удивительно, что он хочет остаться, он зарабатывает больше € 1 млн в месяц. Пусть он выиграл всё, но заткнись, оставайся в клубе, заключай контракт и выполняй свою работу на поле», — приводит слова Ротена Goal.
Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лоьян» со счётом 5:1. Рамос впервые вышел на поле с 23 января. При этом, большинство фанатов неоднократно освистывало игру испанского защитника.
Рамос перешёл в «ПСЖ» в прошлое летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году.
Новость по темеСерхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ»
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