Ротен – Рамосу: заткнись и выполняй свою работу на поле

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен высказался о защитнике клуба Серхио Рамосе.

«Рамос перед матчем сказал, что хочет остаться в клубе в следующем сезоне. Не удивительно, что он хочет остаться, он зарабатывает больше € 1 млн в месяц. Пусть он выиграл всё, но заткнись, оставайся в клубе, заключай контракт и выполняй свою работу на поле», — приводит слова Ротена Goal.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лоьян» со счётом 5:1. Рамос впервые вышел на поле с 23 января. При этом, большинство фанатов неоднократно освистывало игру испанского защитника.

Рамос перешёл в «ПСЖ» в прошлое летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году.