Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с запретом появляться на базе сборной России

Защитник Юрий Жирков высказался о запрете восстанавливаться на базе сборной России после полученной травмы на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
«По поводу истории, когда меня не пустили заниматься в Новогорск, мой тренер Игорь Степанов общался с кем-то из сборной. Ему пришёл ответ, что не надо здесь тренироваться. Хотя при другом тренерском штабе и другом докторе была договорённость, что я занимаюсь именно в Новогорске.
Всё, что ни делается, – к лучшему. Я стал тренироваться ближе к дому — на стадионе «Рублёво», где базируется футбольный клуб «Строгино».
Лечился не за свой счёт, сборная помогла. Я же на Евро-2020 получил. Кто сказал тренеру, чтобы я не тренировался на базе? Да какая разница, кто сказал», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, в августе 2021 года к Жиркову подошёл новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе и не проходить там реабилитацию во время того, как на базе находится сборная России по футболу. Позже в сборной России объяснили запрет на реабилитацию «ковидным протоколом».
- 5 апреля 2022
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