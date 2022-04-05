«Прошёл МРТ и понял — жопа». Жирков — о полученной травме на Евро-2020

Защитник Юрий Жирков рассказал о травме, которую получил в матче за сборную России на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
«Я был только на одном матче Евро-2020. На второй игре я уже сидел на трибуне. До последней минуты верил. С датчанами хорошо выглядели в первом тайме. У них не особо получалось, а во втором – у нас всё сломалось. Были и индивидуальные ошибки, и командные. Хотя все старались, готовились практически в таком же режиме, как и к ЧМ-2018.
Понял, что для меня турнир закончился на 43-й минуте в первом же матче, когда получил травму. Пытался понять ощущения в ноге, но уже осознавал: что-то не так. Думал, обычный надрыв, но сделал пару движений и убедился, что не продолжу игру. А уже на следующий день я прошёл МРТ и понял – жопа», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Жирков получил травму в матче первого тура с национальной командой Бельгии (0:3) и больше не сыграл на турнире.
- 5 апреля 2022
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