«Прошёл МРТ и понял — жопа». Жирков — о полученной травме на Евро-2020

Защитник Юрий Жирков рассказал о травме, которую получил в матче за сборную России на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Я был только на одном матче Евро-2020. На второй игре я уже сидел на трибуне. До последней минуты верил. С датчанами хорошо выглядели в первом тайме. У них не особо получалось, а во втором – у нас всё сломалось. Были и индивидуальные ошибки, и командные. Хотя все старались, готовились практически в таком же режиме, как и к ЧМ-2018.

Понял, что для меня турнир закончился на 43-й минуте в первом же матче, когда получил травму. Пытался понять ощущения в ноге, но уже осознавал: что-то не так. Думал, обычный надрыв, но сделал пару движений и убедился, что не продолжу игру. А уже на следующий день я прошёл МРТ и понял – жопа», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Жирков получил травму в матче первого тура с национальной командой Бельгии (0:3) и больше не сыграл на турнире.