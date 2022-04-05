Юрий Жирков рассказал, как относится к мемам, когда его называют дедом

Защитник «Химок» Юрий Жирков ответил на вопрос, как относится к относится к мемам, когда его называют дедом.

«Как реагирую на мемы, когда меня называют дедом? Смеюсь, когда присылают. Однажды мне дети принесли фотографию, где я весь седой и с бородой. Подошли со словами: «Папа, у тебя там белые волосы». Ответил, что буду Дедом Морозом», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Жирков выступает за «Химки» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Жирков выступал за «Зенит», «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА.