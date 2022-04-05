«Конечно, будет нелегко, но шансы равны». Наставник «Бенфики» перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Нельсон Вериссимо высказался по поводу предстоящего матча 1/4 финала лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Мы должны понять, что „Ливерпуль“ является командой с хорошими индивидуальными исполнителями, прекрасным тренером и это заставит нас показать свою лучшую игру в обоих матчах. Конечно будет нелегко, но как я говорил в противостоянии с „Аяксом“, шансы равны.
Нам нужно сдержать «Ливерпуль». Как и любая другая команда у них есть свои слабости, которыми мы и постараемся воспользоваться. Также нас очень хорошо получается обороняться. Предстоит трудная игра, но мы её разделим с нашими болельщиками, которые способны вдохновить нашу команду на положительный результат этой ночью", — приводит слова Вериссимо официальный сайт «УЕФА».
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