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Азар, вероятнее всего, покинет летом «Реал»

Азар, вероятнее всего, покинет летом «Реал»
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Бельгийский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, скорее всего, покинет клуб летом на правах аренды.

Как сообщает AS, мадридский клуб уже находится в поиске вариантов для игровой практики футболиста. Азар был исключён из последнего состава сборной Бельгии Роберто Мартинеса из-за недостатка игровой практики. Эта причина является одной из ключевых при смене клуба.

Ранее сообщалось, что Азар выбыл до конца сезона из-за травмы. Операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости прошла успешно. 31-летний Азар уже приступил к процессу восстановления.

Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала». Соглашение команды с игроком рассчитано до лета 2024 года.

Мадридский «Реал» набрал 66 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

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