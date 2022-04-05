«Ювентус» определился с главной трансферной целью лета

Туринский «Ювентус» определился со своей главной трансферной целью на грядущее трансферное окно. Ей стал полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, «старая синьора» уже дважды провела переговоры с агентом полузащитника, но всё зависит от того, продлит он контракт до июня или нет. Если этого сделать не удастся, то с большой долей вероятности он присоединится к команде Массимилиано Аллегри.

Дзаньоло в 33 матчах нынешнего сезона отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами во всех турнирах за «Рому». Текущее соглашение полузащитника с жёлто-красными истекает летом 2024 года.



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