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«Ювентус» определился с главной трансферной целью лета

«Ювентус» определился с главной трансферной целью лета
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Туринский «Ювентус» определился со своей главной трансферной целью на грядущее трансферное окно. Ей стал полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, «старая синьора» уже дважды провела переговоры с агентом полузащитника, но всё зависит от того, продлит он контракт до июня или нет. Если этого сделать не удастся, то с большой долей вероятности он присоединится к команде Массимилиано Аллегри.

Дзаньоло в 33 матчах нынешнего сезона отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами во всех турнирах за «Рому». Текущее соглашение полузащитника с жёлто-красными истекает летом 2024 года.

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