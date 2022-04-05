Жирков рассказал, как спорил с женой из-за продолжения карьеры

Защитник «Химок» Юрий Жирков вспомнил, как отказался завершать карьеру после ухода из «Зенита».



«Подходили сотрудники поля у МКАДа, спрашивали: зачем тебе это надо? На самом деле, даже мой тренер Степанов говорил, что не понимал. Хотя, думаю, любой футболист меня поймёт. Не хочется завершать, получив травму.



Что касается просьб родных, был такой момент: жена с детьми улетала в Турцию и говорила: «Поехали, поехали со мной». Я ей отвечал, что у меня тренировки. Потом туда прилетел Иванович, тоже звал меня, но я всё равно к ним не полетел. Возможно, это показатель того, насколько хотелось ещё поиграть.



У меня был посыл закончить карьеру, но минимальный. На тот момент уже появились предложения от «Нижнего» и «Химок», а жена ответила: «Ты, козёл, в Турцию с нами не полетел, чтобы продолжить играть, а теперь думаешь закончить карьеру?»— сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.