Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём влиянии на мировой футбол.

«Я не придумывал футбол. То, что делаем мы, уже кто-то делал раньше. То, что я делал в «Барселоне», пытался делать в «Баварии», уже было у Кройффа и Решака.



Я ничего не изобрёл. Стараюсь подстраиваться под игроков. Мне нравится то, чего я хочу добиться от своих команд. Я также и зритель, мне нравится видеть своё отражение в своих командах. Но главное – результат.



Когда я побеждаю, меня называют визионером, когда проигрываю, говорят: «Этот парень вообще соображает, что делает?» Я вижу соперника, анализирую его и говорю ребятам играть так, а не эдак, потому что манера действий другой команды при обороне или атаке даёт нам шанс добиться успеха определённым образом. Иногда получается, иногда нет», – приводит слова Гвардиолы AS.