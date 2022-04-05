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Артета прокомментировал травму Парти в матче с «Кристал Пэлас»

Артета прокомментировал травму Парти в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму полузащитника «канониров» Томаса Парти. 28-летний полузащитник покинул поле на 75-й минуте.

«Не знаю что случилось с ним, но он что-то почувствовал в той же области, где он был травмирован ранее, так что это вызывает большое беспокойство.

Это то, что у нас есть, это количество игроков, которое у нас есть. Мы потеряли Кирана Тирни, теперь мы потеряли Томаса Парти, вот и все. С теми игроками, которые у нас есть, мы продолжим стараться, как делали это с начала сезона, но у нас никогда не было большого состава, поэтому мы не можем найти никаких оправданий. Сегодня мы должны посмотреть на свои действия в матче, и я первый, потому что, повторяюсь, это было плохо» — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

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