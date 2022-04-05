Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил об уходе Корнетки. Он занимал должность, на которой ранее был Рангник

«Локомотив» объявил об уходе Корнетки. Он занимал должность, на которой ранее был Рангник
Комментарии

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«ФК «Локомотив» и руководитель по спорту и развитию Ларс Корнетка объявили о завершении сотрудничества. «Локомотив» благодарит Ларса Корнетку за работу по реализации спортивной стратегии клуба», — написала пресс-служба железнодорожников.

Стоит напомнить, что Ларс Корнетка в ноябре 2021 года сменил на посту спортивного руководителя другого немецкого специалиста Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Самедов заявил, что покинул должность селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022