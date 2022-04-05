«Локомотив» объявил об уходе Корнетки. Он занимал должность, на которой ранее был Рангник
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.
Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна.
«ФК «Локомотив» и руководитель по спорту и развитию Ларс Корнетка объявили о завершении сотрудничества. «Локомотив» благодарит Ларса Корнетку за работу по реализации спортивной стратегии клуба», — написала пресс-служба железнодорожников.
Стоит напомнить, что Ларс Корнетка в ноябре 2021 года сменил на посту спортивного руководителя другого немецкого специалиста Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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