Микель Артета высказался о травме Кирана Тирни

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме защитника «канониров» Кирана Тирни.

«Завтра он встретится со специалистом, и тогда мы узнаем больше о степени травмы, но есть ощущение, что это может быть рецидив, оно не совсем положительное, и то, что показало сканирование, тоже не радует, но надо будет подождать и посмотреть, что произойдёт», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

4 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.



«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.