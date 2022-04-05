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Микель Артета высказался о травме Кирана Тирни

Микель Артета высказался о травме Кирана Тирни
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме защитника «канониров» Кирана Тирни.

«Завтра он встретится со специалистом, и тогда мы узнаем больше о степени травмы, но есть ощущение, что это может быть рецидив, оно не совсем положительное, и то, что показало сканирование, тоже не радует, но надо будет подождать и посмотреть, что произойдёт», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

4 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.

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