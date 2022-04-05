Микель Артета высказался о травме Кирана Тирни
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме защитника «канониров» Кирана Тирни.
«Завтра он встретится со специалистом, и тогда мы узнаем больше о степени травмы, но есть ощущение, что это может быть рецидив, оно не совсем положительное, и то, что показало сканирование, тоже не радует, но надо будет подождать и посмотреть, что произойдёт», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».
4 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.
«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
10:53
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:13
-
10:10
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:43
Партнерский контент