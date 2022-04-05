Никита Баженов: история со «Спартаком» для Ларссона закрыта. Вряд ли он вернётся в Россию

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход из клуба шведского форварда Джордана Ларссона. Напомним, футболист продолжит сезон в АИКе.

«Правильно, что приостановили контракт с Ларссоном. Полтора сезона в какой-то непонятной форме, не в той, в которой мы привыкли его видеть. Нужно было раньше расставаться с Джорданом. Самое главное: я не видел у него желания на сборах. Человек вообще не хотел бороться за попадание в состав, я так думаю. Наверное, какие-то личные проблемы. Так будет лучше для всех — для Джордана в первую очередь.



Одно дело, когда есть проблемы — человек технически или физически не готов, так бывает. Но когда нет желания, видно, что человек не хотел — нужно что-то кардинально менять. «Спартак» затянул с этим или он сам. Попытаться продать Ларссона летом? Какие-то деньги нужно выручить за него. История со «Спартаком» для игрока закрыта. Вряд ли он вернётся в Россию», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.