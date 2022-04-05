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Экс-президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему рад уходу Корнетки из клуба

Экс-президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему рад уходу Корнетки из клуба
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Ларса Корнетки из клуба.

«Я сразу говорил: этот немецкий проект провалится. Чем быстрее провалится, тем лучше для «Локомотива». То, что они там затеяли, ни в какие ворота не лезет. В основном важны только деньги от приобретения и продажи игроков, а результат не очень важен. Мне это очень не нравилось.

Они постепенно все уйдут, и Цорн тоже уйдёт. В клубе нет результата, людям, которые придут, будет сложно, придётся заново восстанавливать. Слава богу, что у них всё так заканчивается, «Локомотив» начнёт развиваться. Команда неплохая, молодая, нужно просто сделать упор на игру, добиться взаимодействия. И в следующем сезоне можно будет побороться за медали», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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