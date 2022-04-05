«Немецкий проект провалился». Булыкин — об уходе Корнетки из «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из московской команды руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

«Ничего себе! Учитывая, что вчера объявили о назначении Заура Хапова, значит, и вправду он будет главным тренером. Ожидаем ли уход немецких специалистов? Думаю, так оно и будет. Немецкий проект провалился. И разговоры про «Сапсаны», и про немецкое будущее «Локомотива» можно заканчивать. Мне сразу казалось, что это была какая-то несбыточная реальность. Все увидели, что этому не сбыться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Задачи Ларса Корнетки войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна.