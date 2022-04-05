Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной командой «Локомотива»
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Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены от работы с основной командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб отстранил Лоськова и Пашинина от работы с основой. В ближайшее время тренерам предложат возможные варианты продолжения работы в клубе», — сказал источник «Чемпионату».
Ранее стало известно, что клуб назначил Заура Хапова на должность главного тренера. Также в «Локомотиве» объяснили причины выбора данной кандидатуры.
Напомним, с 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».
Московский «Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
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