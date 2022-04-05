«Бенфика» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Ливерпуль».
Игру обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
10:53
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:13
-
10:10
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:43
Партнерский контент