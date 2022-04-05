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«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Бенфика» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Бенфика» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 5 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бенфика» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Ливерпуль».

Игру обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

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